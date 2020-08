Istituto Musicale Sammarinese verso una sede fisica definitiva, pronta la delibera Il problema della sede dell'IMS si trascina da anni. Il congresso di Stato ha nominato un gruppo di lavoro che dovrebbe entro l'anno presentare lo studio di fattibilità

Risolvere il problema logistico di una sede fisica definitiva si tradurrebbe, per l'Istituto Musicale Sammarinese, nella possibilità di dedicare a San Marino potenzialità inespresse. La priorità del gruppo di lavoro nominato dal Congresso di Stato sarà proprio trovare una sede definitiva all'IMS e ai suoi 450 ragazzi. Entro la fine dell'anno, così impone la delibera, lo studio di fattibilità.

Altra priorità del gruppo di lavoro una valutazione dei possibili inquadramenti giuridici, da momento che l'istituto sconta la non chiarezza della legge che lo ha costituito nel 94. Urge pertanto una definizione rispetto all'inquadramento di docenti e struttura, cui lo Stato dedica risorse importanti del bilancio pubblico.

I dati delle iscrizioni, infine, parlano di una realtà in forte crescita: per il momento gli iscritti a Musicagiocando sono 147, di cui 51 sono nuove domande; 257 ai corsi di strumento (in questo caso le nuove domande sono 53). Dati ancora parziali in quanto qualche posto è rimasto per i corsi di arpa, clarinetto e violoncello, per i quali sono ancora aperte le iscrizioni.

Nel video l'intervista a Giacomo Volpinari, Presidente IMS



