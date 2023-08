#MEETING23 Istruzione, il segretario Belluzzi incontra il ministro Valditara Accolto l'invito di venire a visitare le scuole sammarinesi. Il ministro: "Si possono sviluppare progetti interessanti"

L'ultimo incontro ufficiale per San Marino al Meeting è quello tra il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi e il ministro Giuseppe Valditara. L'invito a venire a San Marino è stato accolto, in tema di formazione scolastica poi, sono tanti i progetti in ballo. Il Segretario di Stato Belluzzi nei salotti del Meeting aveva incontrato anche Luciano Violante, mentre il Segretario di Stato Berti ha avuto un colloquio col deputato di Forza Italia Nazario Pagano.

Nel video le interviste a Andrea Belluzzi, Segretario di Stato all'Istruzione, e a Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito

