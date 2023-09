PROTEZIONE CIVILE IT-alert: alle 12 il test nelle Marche che ha coinvolto anche San Marino L’invito per tutti è quello di andare sul sito it-alert.it e rispondere al questionario.

IT-alert: alle 12 il test nelle Marche che ha coinvolto anche San Marino.

Oggi alle ore 12 è stato testato nella Regione Marche il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale italiano con coinvolgimento anche del territorio sammarinese: pertanto tutti i telefoni cellulari collegati a celle di telefonia mobile delle Marche sono squillati contemporaneamente con un suono diverso rispetto a quello delle normali notifiche. Anche alcuni cellulari presenti in territorio sammarinese hanno ricevuto il messaggio di test. Chi riceve il messaggio di test non ha ovviamente nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio stesso.

L’invito per tutti è quello di andare sul sito it-alert.it e rispondere al questionario. Nel 2024, IT-alert potrà essere utilizzato per informare direttamente i cittadini in caso di gravi emergenze. Ogni dispositivo mobile connesso alle reti degli operatori di telefonia può ricevere un messaggio "IT-alert"; non è necessario iscriversi né scaricare nessuna applicazione e il servizio è anonimo e gratuito.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: