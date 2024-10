PROGRAMMI FEDELTÀ Ita Airways e Trenitalia: status match per i rispettivi programmi fedeltà Sarà possibile ricevere il proprio status match sui programmi CartaFRECCIA e Volare

Ita Airways e Trenitalia lanciano la campagna di status match per i soci dei programmi Volare e CartaFRECCIA. Per le prossime due settimane da oggi i soci CartaFRECCIA Argento, Oro, Platino/Platino Infinito avranno la possibilità di richiedere il riconoscimento del corrispondente status nel programma Volare. Allo stesso modo i soci Volare con status Plus, Premium e Executive avranno lo status rispettivo nel Programma CartaFRECCIA.

Ha detto Mario Alovisi, direttore marketing di Trenitalia e ceo di Italia Loyalty, “siamo lieti di annunciare questa iniziativa promozionale, in collaborazione con un partner che condivide con Trenitalia la visione strategica di un servizio di trasporto integrato e di qualità per i clienti ad alto valore".

"Con la campagna Status Match andiamo a creare un'ulteriore sinergia con un partner per noi importante - ha dichiarato Emiliana Limosani, ceo di Volare e chief commercial officer di Ita Airways - Continua quindi la collaborazione con Trenitalia che è un partner strategico non soltanto per la loyalty ma anche per il progetto condiviso con Aeroporti di Roma, per un'intermodalità treno-aereo sempre più integrata".

