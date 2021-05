Italia: 144 le vittime nelle ultime 24 ore. Dato giornaliero più basso da 7 mesi

Gli ultimi dati riguardanti San Marino saranno resi noti domani; dopo la decisione dell'ISS di aggiornare il cosiddetto “cruscotto”, d'ora in poi, solo nei giorni feriali. Mentre in Italia, da domani, cambieranno i colori delle Regioni: Valle d'Aosta rossa; Sardegna arancione con Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; le altre gialle. Come l'Emilia-Romagna, dove si contano 950 nuovi positivi. 13 i decessi; due dei quali nel Riminese: un uomo di 75 anni ed una donna di 74. I casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Provincia sono 79. 9.148, invece, nell'intero Paese, con un tasso di positività che sale al 5,8%. Ma è fortunatamente in diminuzione il numero delle vittime: 144 in un giorno.

Intanto il Commissario Figliuolo assicura che – non appena saranno messi in sicurezza gli over 65 – si apriranno le vaccinazioni per tutte le classi d'età, anche per “classi produttive” come “il settore alberghiero”. Tutto ciò mentre per il secondo giorno consecutivo, il Paese supera le 500 mila vaccinazioni quotidiane, arrivando così a oltre 20 milioni di somministrazioni da inizio campagna. In arrivo – tra il 5 e il 7 maggio – oltre 2 milioni e 100.000 dosi di Pfifer, da distribuire alle Regioni. Resta drammatica, infine, la situazione in India, dove il lockdown è stato prorogato al 10 maggio, ma si registra un nuovo record di vittime: 3689 in 24 ore. Aperta la campagna di immunizzazione a tutta la popolazione adulta, nonostante la carenza di dosi.