COVID 19 Italia: 6.599 nuovi positivi rilevati. Variante Delta diffusa nell'85% dei casi A San Marino tre i ricoveri totali in ospedale di cui due però di tipo precauzionale in quanto ospiti della RSA la Fiorina

Con tre nuovi contagi nelle ultime 24 ore raggiungono quota 71 i positivi attivi a San Marino. Tra lunedì e ieri 662 i tamponi totali effettuati. Due le guarigioni rispetto e un nuovo ricovero in ospedale che porta a tre il numero dei pazienti seguiti per covid nella struttura. In due casi però si tratta di ricoveri di tipo precauzionale, in quanto ospiti della RSA la Fiorina, risultati positivi anche se asintomatici o pausintomatici.

La direzione della RSA, a causa della variante delta, ha chiuso nuovamente le visite presso ospedale, Colore del grano e appunto la stessa struttura per anziani. Decisione che per il Comitato di Confronto Casale la Fiorina appare alquanto “drastica e non condivisibile”. 68 i positivi a domicilio, tre si trovano in Italia seguiti dalle Ausl di competenza.

Nello stivale sono 6.599 i nuovi positivi rilevati, in calo rispetto a ieri, a fronte di 244.657 tamponi. Sono 277 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. "La curva in Italia sta crescendo, anche se più limitata rispetto alle settimane precedenti". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio della Cabina di Regia. L'Rt ha però una previsione di decrescita a 1.23 ma la variante Delta, spiega, è dominante, con oltre l'85% dei casi, e sta colpendo tutte le Regioni e le province italiane. È quindi fondamentale, ha aggiunto, completare il ciclo vaccinale.

In Emilia-Romagna 717 nuovi positivi su 28.084 tamponi (2,6%). Aumentano i guariti (+151) e calano i ricoveri (-6). In totale le dosi di vaccini somministrate in regione sono state 5 milioni e 257mila.

