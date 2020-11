Italia: cala rapporto positivi/tamponi. Quasi 33.000 i nuovi contagi

A quasi 11 mesi dall'inizio dell'emergenza, l'Italia supera il milione di casi totali di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono 32.961 i contagi individuati e 623 le vittime. 225.640 i tamponi effettuati, circa 8mila più di ieri e il rapporto positivi-test cala ancora, ora è al 14,6%.





Superata la soglia dei 3.000 pazienti in terapia intensiva con i 110 delle ultime 24. Il limite massimo resta quello del 3 aprile scorso con 4.068 casi. I ricoverati con sintomi sono 29.444.

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha spiegato che nelle prossime ore alcune Regioni potrebbero alzare il loro livello di guardia. E in Emilia-Romagna infatti slitta con ogni probabilità a domattina, ed entrerà in vigore da venerdì, l'ordinanza per limitare gli assembramenti e inasprire le restrizioni. Il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini si sta confrontando con i colleghi di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si sta ragionando su questioni come le strade dello shopping ma anche sulla modulazione degli orari di bar e ristoranti.





Intanto rispetto a ieri in Emilia-Romagna su oltre 20.600 tamponi 2.428 positivi di cui 1.292 asintomatici e 286 guariti. Si registrano anche 31 nuovi decessi. Sette in più i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Oltre 500 nuovi casi a Modena e Bologna mentre a Rimini 153 di cui 52 asintomatici.