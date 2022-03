Italia: cresce il tasso di positività ma restano stabili le ospedalizzazioni

Nell'ultima settimana si è registrato un generale del numero dei contagi in Italia. Quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 60.415 a fronte di 370.466 tamponi. Il tasso di positività cresce al 16,3%, ieri si attestava al 15,4%. Continuano a diminuire invece ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva, nel saldo generale tra entrate e uscite sono 4 in meno rispetto ieri.

L'aumento dei casi Covid in Italia, spiega la Fondazione Gimbe, non è un "semplice rimbalzo anche se al momento non possiamo etichettare la risalita come avvio della quinta ondata". Molte le differenze tra regioni: bassa circolazione del virus in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna più alta invece l'incidenza al centro-sud; in particolare Umbria, Puglia, Calabria, Marche, Basilicata, Lazio, Abruzzo e Toscana. Dal 13 al 19 marzo registrato un +30% dei casi ed un aumento degli attualmente positivi: da poco più di 971mila del 10 marzo a oltre un milione e cento di ieri.