CONSUMI ECCESSIVI E SPRECHI Italia da oggi in 'deficit ecologico': esaurite le risorse di un intero anno È l'Overshoot Day nazionale. Situazione peggiorata rispetto al 2024. Il Wwf sottolinea l’urgenza di un cambiamento radicale nei comportamenti individuali, aziendali e istituzionali. Non solo una questione ambientale: è un problema di giustizia sociale

In Italia è stato raggiunto l'Overshoot Day: il Paese ha ufficialmente esaurito oggi tutte le risorse naturali che è in grado di rigenerare nell’arco di un anno. In soli 126 giorni sono stati consumati acqua, suolo fertile, foreste e altri beni naturali destinati a coprire i 12 mesi. Ogni giorno da qui alla fine del 2025 si vivrà dunque in deficit ecologico, sottraendo risorse alle generazioni future. Secondo il WWF e il Global Footprint Network, se tutta la popolazione mondiale adottasse lo stesso stile di vita degli italiani, servirebbero quasi tre pianeti per mantenere questo ritmo di consumo.

Si tratta di un peggioramento rispetto al 2024, quando l’Overshoot Day italiano cadeva il 19 maggio – 13 giorni dopo - a dimostrazione che gli sforzi per ridurre l’impronta ecologica non sono ancora efficaci. Nonostante questo, l’Italia risulta leggermente più “virtuosa” rispetto alla media dell’Unione Europea, che ha registrato il proprio Overshoot Day il 29 aprile.

Il WWF, nell’ambito della campagna Our Future, sottolinea l’urgenza di un cambiamento radicale nei comportamenti individuali, aziendali e istituzionali. Ridurre gli sprechi, migliorare l’efficienza energetica, promuovere una dieta più sostenibile e tutelare gli ecosistemi sono considerate azioni prioritarie. Il consumo eccessivo, avvertono gli esperti, non è solo una questione ambientale, ma anche di giustizia sociale, poiché i danni ricadono soprattutto sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

