COVID-19 Italia: il coordinatore del Cts “apre” alle vaccinazioni per la fascia d'età 5-11 anni La precondizione, sottolinea Franco Locatelli, è l'approvazione da parte di Ema ed Aifa. In Italia in calo i nuovi decessi per Covid. Resta alta l'attenzione, a San Marino, sul dossier Green Pass

L'auspicio, in Repubblica, è che i buoni segnali rilevati nell'ultimo aggiornamento – con una sensibile riduzione dei casi attivi -, vengano confermati nel bollettino di domani. Giornata nella quale tornerà a riunirsi il Gruppo per le Emergenze, anche in vista di un eventuale aggiornamento tramite decreto delle misure anti-contagio: di recente la reintroduzione dell'obbligo di mascherina al chiuso. Martedì, invece, sarà la Commissione Vaccini ad incontrarsi; all'attenzione dell'organismo anche i contenuti della circolare del Ministero della Salute italiano, riguardante le persone immunizzate con vaccini non riconosciuti EMA, e che sembra aver spiazzato autorità ed opinione pubblica del Titano. Possibili comunque chiarimenti, da Roma, per San Marino; vista anche la deroga già concessa sul Green Pass.

Dossier che continua a far discutere, pure in ambito europeo. Il Tribunale Ue ha sospeso temporaneamente, in attesa di una decisione della Corte, l'obbligo del “certificato verde” per l'accesso all'Europarlamento di 5 ricorrenti. Per gli altri eurodeputati restano invece in vigore le attuali disposizioni. In Italia, intanto, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico apre alle vaccinazioni per la fascia di età dai 5 agli 11 anni. Ma quando saranno approvate da EMA ed AIFA, ha precisato Locatelli; che ha ricordato come negli Stati Uniti si stia già procedendo in tal senso. Sul fronte contagi si parla oggi di oltre 5.800 nuovi casi. 26 i decessi. 3 in Emilia-Romagna, dove le nuove positività sono 565. In lieve aumento – in Regione – le ospedalizzazioni; invariate comunque le terapie intensive. 42, nelle ultime 24 ore, i casi di coronavirus registrati nel Riminese.

