COVID-19 Italia: le mascherine al chiuso rimarranno obbligatorie fino al 15 giugno In Italia prevale la linea prudente del ministro Speranza. A San Marino ricoveri stabili, una persona in più in terapia intensiva

Ancora nessun aggiornamento dati Covid a San Marino, si sa solo che i ricoveri ospedalieri sono stabili a 9, ma che la terapia intensiva ha una persona in più, dunque 3 in totale. In Italia il ministro della Salute Speranza ha annunciato che le mascherine rimarranno obbligatorie al chiuso fino al 15 giugno, per il trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per scuole, ospedali, Rsa, cinema, teatri e per tutti gli eventi e le competizioni sportive che non sono all'aperto. In tutti i luoghi di lavoro saranno “fortemente raccomandate”. Dopo il netto calo della scorsa settimana infatti, secondo i dati della Fondazione Gimbe

i casi tornano a salire, del 22,7%, e sono 11 le province italiane con una incidenza superiore a mille casi per 100mila abitanti, e in tutte le Regioni si registra un incremento percentuale: dal quasi 3% in più del Piemonte al 44,8% della Basilicata. L'incremento odierno è di oltre 69mila (69.204), anche se sono in calo sia le terapie intensive, sia i ricoveri ordinari (382 terapie intensive, -12; 10.076 ricoveri, -79); 131 i decessi, ormai ben oltre quota 163mila (163.244). In Emilia Romagna balzo di contagi, 6.011, incidenza altissima, al 24,4%, ma le terapie intensive calano di una unità (36 in totale); 19 i decessi (+353 casi a Rimini).

Nel video l'intervista a Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari Regionali

