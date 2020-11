COVID-19 Italia: record di contagi da inizio pandemia. In Danimarca saranno abbattuti milioni di visoni portatori del virus Aumenta la protesta tra i governatori sulla classificazione delle Regioni.

Sono 34.505 i nuovi casi di Covid individuati nelle ultime 24 in Italia, il dato più alto dall'inizio della pandemia. 445 le vittime. Numeri simili non si registravano da fine aprile. 219.884 i tamponi effettuati, circa 8.000 più di ieri, con un rapporto positivi/tamponi al 15,69%. Sono 2.391 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 99 più di ieri. 4.961 i dimessi e guariti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



A livello regionale, è ancora una volta la Lombardia a far segnare il maggior incremento seguita da Campania, Veneto e Piemonte. Il ministro Roberto Speranza risponde alle critiche sollevate da alcuni governatori sul nuovo Dpcm: “Le Regioni alimentano i dati con cui la cabina di regia effettua il monitoraggio dal mese di maggio. È surreale che anziché assumersi la loro parte di responsabilità ci sia chi faccia finta di ignorare la gravità dei dati che riguardano i propri territori”. Il presidente del Piemonte Cirio chiede spiegazioni: “Voglio capire la logica di queste scelte”. Ira anche da parte di Fontana che parla di uno “schiaffo ai lombardi”.

In Emilia Romagna su oltre 20.300 tamponi 2.180 positivi di cui 1.156 asintomatici. Oltre il 97% dei casi attivi in territorio sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi. 13 i nuovi decessi e 16 le terapie intensive. A Rimini 151 contagi mentre al Bufalini di Cesena sono stati attivati nuovi posti letto covid.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



In Danimarca saranno abbattuti circa 17 milioni di visoni. Uno studio scientifico dell'agenzia governativa danese ha identificato una nuova mutazione del virus nell'animale che si è già diffusa nell'uomo e potrebbe mettere a rischio anche l'efficacia del futuro vaccino.



I più letti della settimana: