Italia – San Marino: a Monte Grimano Terme confronto tra PSD e PD su lavoro, sanità e pensioni

Costruire un programma che tenga conto delle esigenze reali dei cittadini e delle peculiarità di San Marino e Italia: nasce da qui l'incontro pubblico tra il Partito Democratico e il Partito dei Socialisti e Democratici di San Marino a Monte Grimano Terme. Appuntamento per raccogliere istanze e rafforzare il dialogo, che si inserisce nel percorso verso le elezioni regionali del 28 e 29 settembre.

Sono intervenuti Alessandro Alfieri, Senatore della Repubblica e membro della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, i candidati al Consiglio Regionale delle Marche Alessia Morani e Federico Scaramucci e il Segretario Internazionale del Partito dei Socialisti e dei Democratici di San Marino Gerardo Giovagnoli.

"Si sono affrontati molti temi interessanti - afferma Giovagnoli - su cui sarà necessario avere un approfondimento. In particolare sono stati affrontati dei problemi che sono sul piano fiscale, sul piano sanitario e sul piano del lavoro. Ci sono tanti frontalieri che vengono dalle zone vicine e ci ritroviamo come San Marino in procinto di entrare nel mercato unico. Questo darà delle prospettive di sviluppo dei territori molto interessanti dal punto di vista dell'andare a intercettare finanziamenti congiunti fra Italia e San Marino. È sorta poi una bella proposta dal punto di vista turistico, quella di mettere assieme il circuito dei territori che sono sotto la protezione dell'UNESCO".

Focus anche sulla sanità, per unire punti di forza comuni ed eliminare le criticità: "Abbiamo un problema comune di reperimento dei dottori, delle professionalità sia nel nostro territorio che nelle Marche. Loro invece hanno alcune emergenze come il trattamento di primo livello sulle urgenze, in cui rivendicano un tempo di intervento troppo lungo, cose che noi non abbiamo e magari abbiamo altri problemi. Ecco diciamo che ci si può attraverso un confronto trovare delle soluzioni comuni".