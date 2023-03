TURISMO Italia- San Marino: annunciate nuove forme di finanziamento per il T.T.T.

Ieri alla sede dei Ministero del Turismo a Roma si è riunita la commissione mista Italia-San Marino, con tecnici e consulenti della Segreteria di Stato per il Turismo e del Ministero del Turismo italiano. Fra i temi trattati l'organizzazione della seconda "UNWTO European Conference on Accessible Tourism", che si terrà 16/17 novembre 2023 a San Marino. Assicurato il sostegno del Titano alla candidatura italiana per uno dei cinque seggi disponibili per la Regione Europa nel Comitato Esecutivo che verrà eletto durante la 68° Commissione Regionale per l’Europa, in programma dal 31 maggio al 2 giugno in Bulgaria.



La Segreteria di Stato Turismo ha presentato una relazione sui finanziamenti ottenuti in ambito europeo per il progetto del Tavolo Turistico Territoriale e all'iniziativa The Lovely Places, con nuove possibili iniziative per il reperimento fondi a sostegno del progetto. Il Ministero italiano presenterà nuove forme di finanziamento a cui sarà possibile accedere per i comuni e i borghi aderenti al progetto T.T.T., anche in forma aggregata, in un nuovo incontro che si terrà a breve. Condivise, dall'Italia, le proposte di San Marino, di valorizzare l’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, la definizione di nuove aree tematiche negli itinerari turistici dei territori del T.T.T., la valorizzazione del turismo religioso e dei cammini.

All'incontro hanno partecipato la Dott.ssa Enrica Guerri Capo di Gabinetto del Ministero del Turismo insieme alla Vice Dott.ssa Maria Ciani, il Dott. Roberto Nepomuceno, Dirigente dell’Ufficio II del Segretariato Generale - Ministero del Turismo, il Consigliere diplomatico del Ministo Daniele Santanchè, il Dott. Simone Landini, il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura della Repubblica di San Marino Filippo Francini, la Dott.ssa Loretta Zafferani e Piermatteo Berti della Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino e il consulente della Segreteria di Stato per il Turismo Dott. Massimo Feruzzi.

