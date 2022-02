Italia-San Marino, è accordo sull'esecuzione pene non detentive

Italia e San Marino hanno definito a livello tecnico uno schema di accordo sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena. Il testo prevede l'esecuzione nello Stato di cittadinanza o residenza della persona interessata delle misure non detentive applicate dall'altro Stato. Lo riporta Ansa, facendo riferimento a Gnews, quotidiano on line del ministero della Giustizia, evidenziando che quello firmato giovedì 24 è in assoluto il primo accordo di cooperazione giudiziaria concluso in tema di esecuzione di pene non detentive con un Paese extra-Ue.