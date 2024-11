SANITÀ Italia: sempre di più le famiglie che risparmiano su cure mediche e farmaci 8% in più rispetto all'anno scorso. Non sono solo famiglie povere a limitare visite e spesa di farmaci

Nel 2024 gli italiani sono sempre più in difficoltà con l'acquisto di medicinali, e si devono rivolgere a realtà assistenziali convenzionate con il Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure che non possono permettersi. Sono circa l'8% in più rispetto all'anno scorso: sono i dati del libro sulla povertà sanitaria curato dall'Osservatorio sulla Povertà Sanitaria che verrà presentato oggi alla Camera. Secondo il report la spesa per i farmaci è sempre più ingente, ed è aumentata di 731 milioni di euro solo lo scorso anno.

A soffrire di più sono gli uomini (54% del campione, contro il 46% delle donne). Un quarto delle persone che vive un povertà sanitaria è minorenne. Aumenta anche il numero di chi limita le visite o rinuncia a una parte delle cure per contenere la spesa sanitaria, secondo i dati questa strada è stata seguita da più di 3 milioni di famiglie, non tutte in stato di povertà.

“I dati e le analisi del nostro Osservatorio sulla Povertà Sanitaria raccontano di un Paese in cui le persone fragili faticano a prendersi cura della propria salute” ha sottolineato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico.

