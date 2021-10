Italia: tasso di positività allo 0,79%. Oltre 131.000 decessi da inizio pandemia

Sono quasi 4.000 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore su oltre 487.000 tamponi; 39 i decessi. Il tasso di positività è allo 0,79%, stabile rispetto a ieri e sono 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia i casi superati i 4.700.000 casi; oltre 131.000 i morti. A Roma e in tante parti d'Italia oggi sono tornati in piazza i “No green pass”: “Trieste è in ogni piazza” e “zona libera” alcuni degli striscioni esibiti. Proprio a Trieste in mattinata il ministro Patuanelli ha incontrato una delegazione del Coordinamento 15 ottobre; il neonato movimento che si oppone al Green Pass chiedendo che venga appunto tolto l'obbligo del certificato verde.

In Repubblica dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deroga per il green pass sammarinese ieri sera la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura ha comunicato che il Miur, il Ministero italiano dell'Università, ha diramato una circolare interna a tutti gli atenei e conservatori italiani comunicando la proroga e consentendo così l'accesso alle lezioni per gli studenti sammarinesi vaccinati sputnik. Gli universitari, specifica la Segreteria di Stato, dovranno comunque esibire la propria tessera di avvenuta vaccinazione rilasciata dall'ISS.