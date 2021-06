COVID-19 Italia: tasso di positività scende allo 0,8%. Nessun nuovo decesso in Emilia-Romagna Titano, intanto, ad un passo dallo status di Paese completamente covid-free

L'ultimo bollettino – prima del consueto stop agli aggiornamenti del weekend – parlava di una sola persona, sul Titano, positiva al Covid; le cui condizioni peraltro non destano preoccupazioni, essendo seguita dal personale ISS presso il proprio domicilio, in attesa del decorso della malattia. Ospedale, da tempo, totalmente libero dal coronavirus. Si guarda al futuro con fiducia, insomma, a San Marino.

[Banner_Google_ADS]



E anche nella vicina Italia la circolazione virale è ormai ai minimi termini. Il tasso di positività scende allo 0,8%. 1.723 i nuovi positivi; 52 le vittime. Nessuna, invece, nelle ultime 24 ore, in Emilia-Romagna; dove si contano 105 nuovi casi; appena 3 nel Riminese. Regione che, insieme ad altre, da lunedì passerà in zona bianca. “Dobbiamo insistere su questa strada con prudenza e gradualità”, ha ricordato il Ministro Speranza. Emanata – intanto -, la circolare di aggiornamento del parere Cts sui vaccini. AstraZeneca sarà somministrato solo agli over 60. Chi è al di sotto di tale età e ha già ricevuto la prima dose - circa 900 mila persone - farà il richiamo con Pfizer o Moderna. Stop-and-go della Lombardia, in giornata, sulla seconda somministrazione “eterologa”.

Intanto il governo britannico sta valutando un rinvio di 4 settimane della quarta ed ultima tappa di uscita del Paese dalle restrizioni del lockdown. Preoccupazione, infatti, per il rimbalzo dei contagi causato dalla variante Delta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: