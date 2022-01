COVID 19 Italia: valutazioni in corso su estensione green pass per chi ha fatto il booster Verso quota 10 milioni i contagi totali da inizio pandemia nello stivale. Perplessità del quotidiano "il Manifesto" sulla notizia della maggiore copertura vaccinale di Sputnik rispetto a Pfizer

Sono 138.860 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore a fronte di 933.384 tamponi, 227 i decessi. Cala il tasso di positività al 14,9% ma sono 9 in più, nel saldo complessivo tra entrate e uscite, i pazienti in terapia intensiva (1,685). Quasi superata quota 10 milioni di contagiati in Italia dall'inizio della pandemia e il governo valuta soluzioni sulla scadenza del Green pass per chi ha fatto il booster, visto che il passaggio da 9 a 6 mesi previsto dal primo febbraio potrebbe provocare problemi a chi è stata somministrata da tempo la terza dose.

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri propone un alleggerimento delle misure: “Serve passare dall'emergenza – dice – a un trattamento ordinario”. La curva epidemiologica si trova in fasi diverse nelle province italiane e fra quelle che nei giorni scorsi avevano superato il picco, si osservano segnali di risalita ma anche di decrescita. Dall'analisi emerge che sono in decrescita 16 province, 17 invece quelle in una fase di stasi, tra cui Rimini che nelle ultime 24 ore registra 1.839 casi e un decesso, si tratta di un uomo di 64 anni.

Il quotidiano il Manifesto intanto avanza perplessità riguardo la notizia della maggiore copertura vaccinale di Sputnik rispetto a Pfizer per quanto attiene alla variante Omicron e tira in ballo anche San Marino. “Lo studio – scrive il Manifesto – solleva più di un dubbio e un conflitto di interesse. I dati si basano su sole 31 persone vaccinate con Sputnik in Repubblica e 17 con Pfizer, senza conoscerne lo stato clinico. Inoltre – aggiunge il quotidiano – la ricerca è firmata, oltre che dallo Spallanzani, anche dagli scienziati di Mosca che hanno messo appunto il vaccino, non esattamente giudici imparziali”.

