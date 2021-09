COVID 19 Italia: verso green pass esteso per lavoratori pubblici e privati Nelle ultime 24 ore sono 4.720 i nuovi casi su oltre 318.000 tamponi

Dovrebbe arrivare giovedì in Consiglio dei Ministri, dopo la Cabina di regia, un decreto legge composto di un solo articolo che prevede l'estensione dell'obbligo di Green pass ai dipendenti della Pubblica amministrazione e del settore privato in Italia. La decisione sarà presa nelle prossime ore.

Il commissario per l'emergenza covid Figliuolo ha comunicato che entro fine settembre sarà raggiungo l'80% di copertura vaccinale con prime dosi, c'è però preoccupazione su quel milione e 800mila cittadini tra i 50-59 anni non ancora vaccinati. La terza dose del vaccino, spiega Figliuolo, sarà riservata inizialmente agli immunocompromessi "poi a seguire si andrà su anziani e sanitari.

Intanto sono 4.720 i nuovi casi di Covid nello stivale su (318.865 tamponi. Il tasso di positività scende all'1,5% dal e sono sette in meno, nel saldo complessivo tra entrate e uscite, i pazienti ricoverati in terapia intensiva; 71 i decessi. In Emilia-Romagna 396 contagi su 33.628 tamponi (1,2%). Aumentano i guariti (+457) e diminuiscono i casi attivi (-63), 37 i contagi a Rimini.

