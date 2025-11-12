SALA MONTELUPO DI DOMAGNANO “Italian Victory”: la storia di San Marino nella seconda guerra mondiale Evento dedicato anche al legame con il 2° Corpo Polacco, protagonista della liberazione dell'Italia.

“Italian Victory”: la storia di San Marino nella seconda guerra mondiale.

Un viaggio nella storia della seconda guerra mondiale ripercorrendo alcuni dei momenti più difficili della storia di San Marino. È la rassegna “Italian Victory" che esce dai confini italiani dedicando un intero appuntamento al Titano e al legame con il 2° Corpo Polacco, protagonista della liberazione dell'Italia.

Nel corso della serata, alla Sala Montelupo di Domagnano, intitolata “San Marino: storia di uno stato neutrale in guerra”, presentati documentari inediti e filmati originali girati da cameraman di guerra alleati e tedeschi con un focus proprio su ciò che accadde nel settembre del 1944 a San Marino: la guerra che infuria alle pendici del Titano, gli sguardi dei sammarinesi di quel tempo e di alcuni fra i circa 100.000 italiani a cui San Marino seppe dare rifugio in quei giorni tremendi. Nel corso dell'evento presentata anche un'esposizione di oggetti originali legati alla storia del 2° Corpo Polacco.



