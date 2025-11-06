"Italiani a San Marino": nell'evento a Domagnano focus su lavoro, studio e residenza

Vivere San Marino e vivere a San Marino. Da italiani. Se ne parla nell’evento organizzato da Fixing con la collaborazione del Comites alla Sala Montelupo di Domagnano. Il tutto alla luce della prospettiva europea. Lavoro, studio, residenza. E i servizi consolari sul territorio: ciò che funziona e quello che c’è da migliorare. A prendere la parola sulle varie tematiche i più alti esponenti nel loro ambito di competenza. I segretari agli Esteri e agli Interni, Luca Beccari e Andrea Belluzzi, l’ambasciatore Fabrizio Colaceci, la direttrice dell’Università Laura Gobbi. Poi ancora il presidente del Comites Alessandro Amadei e il vicepresidente del Csir Alessandro Stacchini. Dunque un momento per mettere sotto la lente le principali dinamiche che investono quotidianamente gli italiani che, temporaneamente o in modo permanente, vivono qui.

"Un evento straordinario, inedito - commenta Alessandro Amadei, presidente Comites -, perché per la prima volta si mettono ad un tavolo attori qualificati come quelli che ci sono oggi, a parlare di lavoro, a parlare di diritto allo studio, a parlare di servizi consolari".

"Sorprende il dato - illustra Fabrizio Colaceci, ambasciatore d'Italia a San Marino - che dal 2023 a oggi sono ben 3000 in più i doppi cittadini o cittadini registrati all'Aire della nostra ambasciata. La comunità di italiani è composta in modo anche abbastanza importante, direi per i due terzi, da persone con grado di istruzione medio o medio alto. Una comunità giovane: soltanto il 10-12% supera i 65 anni".

"La comunità italiana a San Marino - conclude Luca Beccari, segretario agli Esteri -, e penso alle persone che sono solo cittadini italiani e vivono a San Marino, grazie all'accordo di Associazione, avranno una sfera di opportunità maggiori dettate da una migliore attuazione delle quattro libertà e oltretutto potranno continuare a sentirsi cittadini europei o comunque integrati nel mercato unico anche nella dimensione sanmarinese".