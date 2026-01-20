TV LIVE ·
Italiani all'estero: da giugno possibile richiedere carta d'identità anche nei Comuni

di Maria Letizia Camparsi
20 gen 2026

Una grande novità per gli italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire, inclusi quelli a San Marino: sarà possibile richiedere la Carta d’Identità Elettronica anche nei Comuni italiani, oltre che all'Ambasciata di riferimento. “Dal 1 giugno 2026”, specifica la deputata di Azione Federica Onori, segretaria della Commissione Affari Esteri della Camera, che parla di risultato frutto di un lungo lavoro politico e di ascolto delle esigenze delle comunità italiane all’estero.

Una misura resa possibile dall'approvazione definitiva in Senato del ddl 1683 sui servizi dedicati ai cittadini Aire: attesa da anni e definita una svolta per alleviare le difficoltà legate alle lunghe attese nei consolati.

In vista dell’obbligo Ue dal 3 agosto 2026 di possedere un documento biometrico, con la carta d’identità cartacea non più valida per viaggiare, questa novità è considerata cruciale per chi deve rinnovare o ottenere una Carta d'identità elettronica.

Per quanto riguarda il passaporto, la prassi rimane quella di richiederlo presso l'Ambasciata competente, tramite il portale Prenot@Mi. “A San Marino tempi di attesa per il rilascio sono diminuiti negli ultimi anni, “passando da 5/6 mesi – afferma l'ambasciatore d'Italia a San Marino Fabrizio Colaceci – a 2/3 mesi. Mentre per la carta d'identità – continua – ci sono nuovi appuntamenti resi disponibili sul sito ogni inizio del mese. Ad ogni modo iniziative come queste aiutano le ambasciate ad affrontare il carico di lavoro con più efficacia”.




