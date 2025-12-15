TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:31 Tentata acquisizione BSM, Starcom Holding: "Noi coinvolti in un piano potenzialmente illegale" 12:38 Italo Righi rivede Papa Leone: "Gli ho ricordato il nostro incontro per il suo insediamento, mi ha stretto la mano e sorriso" 12:34 Storie d'amore e dolore d'acqua 12:21 Raccolta rifiuti porta a porta: la plastica conferita insieme ai metalli 11:27 Tra Guidonia e Ascoli vince la prudenza (0-0) 11:01 Confronto a distanza tra Meloni e Schlein 10:37 Tragico incidente a Sant’Ermete, auto contro scooter: perde la vita una 18enne, grave l'amica 08:07 CGG di nuovo in aula fino a martedì 23: focus sul bilancio previsionale per il 2026 07:59 Sydney, almeno 15 le vittime della strage alla festa dell'Hanukkah. Gli attentatori erano padre e figlio 07:49 Rimini, 22enne accusato di violenza su una 15enne in un parco a Rimini: chiesti sei anni
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Italo Righi rivede Papa Leone: "Gli ho ricordato il nostro incontro per il suo insediamento, mi ha stretto la mano e sorriso"

15 dic 2025
Italo Righi rivede Papa Leone: "Gli ho ricordato il nostro incontro per il suo insediamento, mi ha stretto la mano e sorriso"

Italo Righi, ex Capitano Reggente e consigliere del PDCS, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano nell’ambito della partecipazione del Presepe Vivente di Montegiardino al Giubileo dei Presepisti. Righi, parte della delegazione sammarinese, ha riferito che il Santo Padre ha ringraziato il gruppo per la presenza a rappresentare la Repubblica di San Marino. «Gli ho ricordato che ci eravamo già incontrati il giorno del suo insediamento, quando ero Capo di Stato – ha raccontato – mi ha stretto la mano, mi ha sorriso e ha detto “bene, bene”».




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità