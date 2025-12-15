PRESEPE VIVENTE MONTEGIARDINO Italo Righi rivede Papa Leone: "Gli ho ricordato il nostro incontro per il suo insediamento, mi ha stretto la mano e sorriso"

Italo Righi rivede Papa Leone: "Gli ho ricordato il nostro incontro per il suo insediamento, mi ha stretto la mano e sorriso".

Italo Righi, ex Capitano Reggente e consigliere del PDCS, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano nell’ambito della partecipazione del Presepe Vivente di Montegiardino al Giubileo dei Presepisti. Righi, parte della delegazione sammarinese, ha riferito che il Santo Padre ha ringraziato il gruppo per la presenza a rappresentare la Repubblica di San Marino. «Gli ho ricordato che ci eravamo già incontrati il giorno del suo insediamento, quando ero Capo di Stato – ha raccontato – mi ha stretto la mano, mi ha sorriso e ha detto “bene, bene”».

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: