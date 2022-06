IVG, Associazione Uno di Noi: “Ci auguriamo un confronto con tutte le forze politiche” Prima “Festa dell’Adesione” dell'associazione

Nata tre mesi fa l'Associazione Uno di Noi ha organizzato la prima “festa dell'adesione” per raccontare quanto fatto dalla sua costituzione focalizzando l’attenzione sulle proposte di emendamento ai progetti di legge sull’aborto e sulla tutela della genitorialità, già presentate a tutte le forze politiche. “Noi non abbiamo mai inteso proporre una legge sull'Ivg perchè per noi l'unica legge giusta è quello che lo vieta - ha detto la presidente Chiara Benedettini - Va fatto un lavoro sugli emendamenti nel tentativo di rendere meno ingiusta la futura norma affinché non abbandoni le donne in difficoltà e si augura la convocazione da parte di tutte le forze politiche “per avviare quel necessario confronto che è mancato prima della redazione del testo”.

A 8 mesi dal referendum che nel settembre del 2021 ha detto sì all'Ivg sul Titano la legge è ancora ferma alla prima lettura. “Le famiglie sono il cuore pulsante della società – ha continuato la presidente – e ci auguriamo che i progetti di legge su IVG e genitorialità viaggino sullo stesso binario”. Sono stati fatti anche incontri con l'UDS, promotrice del referendum, e, nonostante permangano “incolmabili distanze sui principi” la presidente ritiene che “ci siano anche delle convergenze”. Il prossimo appuntamento è al Parco Laiala sabato 23 luglio.

