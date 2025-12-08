IVG e denatalità, Associazione Uno di Noi: "Dati scarsi per numeri comunque preoccupanti"

L'Associazione Uno di Noi che interviene su denatalità e interruzione volontaria della gravidanza. A fine novembre sono stati diffusi i dati sull'IVG a San Marino per gli anni 2023 e 2024: "La legalizzazione e le misure preventive - scrive l'associazione - non hanno prodotto la sperata diminuzione del fenomeno". Uno di Noi afferma che i dati raccolti non sono idonei a tracciare un profilo socio-economico delle donne che ricorrono all'IVG. Informazioni come stato civile, numero di gravidanze, occupazione, condizione abitativa e reddituale, evidenzia l'associazione, sono essenziali per una prevenzione efficace e mirata.

Uno di Noi auspica che i questionari vengano integrati per includere anche le motivazioni per cui le donne richiedono l'interruzione di gravidanza. Un dato di speranza, aggiungono, è che 2 donne che avevano iniziato il percorso IVG nel 2023 hanno deciso di non procedere e far nascere i bambini.







