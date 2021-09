ORE 21.00 Ivg: prosegue la campagna referendaria. Questa sera appuntamento con la prima Tribuna

Gazebo informativo ieri a Domagnano, nel parco Don Elviro Cardelli, allestito dal Comitato per il Sì al referendum sulla interruzione volontaria di gravidanza e depenalizzazione dell'aborto. Le aderenti di Unione Donne Sammarinesi hanno dato appuntamento ai cittadini per chiarire eventuali dubbi e fornire le ragioni alla base del quesito.

UDS che torna sulla polemica legata ai manifesti affissi dal Comitato contrario, parlando di strumentalizzazione della disabilità, ma anche di offesa della pratica medica e colpevolizzazione della donna come tratti caratterizzanti la campagna degli avversari a favore del No. Respinge come falsa infine la tesi della legalizzazione dell’aborto al nono mese.

"Noi siamo contrari a differenziare gli esseri umani. Per noi ogni vita è preziosa, unica ed irripetibile" – replica così invece sulla questione manifesti il Comitato Uno di Noi invitando a una profonda riflessione sul quesito. L’immagine scelta, spiegano, non è una offesa ma una difesa, non è un affronto ma un sincero confronto, non è esclusione ma il desiderio di una piena accettazione di chi qualcuno considera “un’anomalia”, in grado di giustificare anche l’aborto tardivo.

Sul fronte politico, la posizione dei consiglieri indipendenti Sandra Giardi e Grazia Zafferani: “La celebrazione di questo referendum – sostengono - è in primis un fallimento della politica”. E auspicano che si creino a San Marino “le condizioni sociali e sanitarie per accompagnare i propri cittadini in questa scelta difficile che è e deve rimanere una scelta del tutto personale”.



Continuano gli appuntamenti della San Marino Rtv dedicati al Referendum sull'interruzione volontaria di gravidanza. Questa sera alle 21.00 andrà in onda sulla nostra emittente la prima tribuna referendaria. In studio Mauro Torresi.



