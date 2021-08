SAN MARINO IVG: Salvini, “non entro nel merito di un referendum che non conosco”. “Sto lavorando con i centri di aiuto alla vita”

In occasione della visita in Repubblica di ieri, il Segretario della Lega ha risposto ad una domanda del collega Franco Cavalli, di Italpress, in merito al tema dell'interruzione volontaria di gravidanza. Al Senatore della Lega è stato ricordato anche il referendum che si terrà a fine settembre sul Titano. “Non mi permetto di entrare a gamba tesa in un dibattito sammarinese, che rispetto; quindi saranno i cittadini a decidere per il meglio”, ha dichiarato Salvini; che ha poi aggiunto, comunque, di difendere il “diritto alla vita” “dall'inizio alla fine”. “Questa è la mia posizione”, ha precisato. Il leader leghista ha poi sottolineato come le donne siano “libere di decidere”; parlando tuttavia di “alcuni eccessi in Italia”, dove vi sono “pillole abortive – ha affermato - che vengono sostanzialmente distribuite senza le garanzie e i controlli del caso”. Ha poi ribadito di lavorare con i “centri di aiuto alla vita”, che negli anni – ha detto - “hanno fatto nascere 250.000 bambini che altrimenti non sarebbero nati”. Ha poi affermato come la “stragrande maggioranza delle interruzioni di gravidanza” siano “dettate da motivi economici”

