REFERENDUM IVG IVG: vigilia di referendum, a San Marino. Giornata di silenzio. Pronta la macchina organizzativa Disposte tutte le necessarie misure per garantire un pieno esercizio del diritto di voto, in sicurezza, in tempo di pandemia

IVG: vigilia di referendum, a San Marino. Giornata di silenzio. Pronta la macchina organizzativa.

Giornata di silenzio elettorale, oggi; con il divieto di qualsiasi forma di propaganda, con qualunque mezzo, anche sui social. La macchina organizzativa intanto è pronta; definito ogni dettaglio in vista del referendum propositivo di domani, quando 35. 411 elettori – fra interni ed esteri -, saranno chiamati alle urne, per dire “si” o “no” alla legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza; e ogni voto avrà un peso, non essendo più previsto un quorum. Seggi aperti dalle 7.00 alle 20.00; all'interno – e negli edifici pubblici dove sono collocati – sarà proibito l'utilizzo di telefonini, per ovvi motivi. Mentre per l'intera giornata, in territorio, sarà vietata la vendita e la somministrazione di alcolici; nulla, dunque, è lasciato al caso, neppure sul fronte dell'ordine pubblico.

[Banner_Google_ADS]



Estrema attenzione naturalmente alle misure anticontagio. L'accesso ai seggi - areati e sanificati - sarà organizzato in modo da evitare assembramenti. Obbligatoria la mascherina; così come l’igienizzazione delle mani, nelle varie fasi. Disposte poi misure ad hoc, per garantire un pieno esercizio del diritto di voto in tempo di pandemia. Gli elettori che si trovano in quarantena, o in isolamento per Covid - e che avevano presentato richiesta nei tempi previsti -, potranno esprimersi sul referendum presso il proprio domicilio, tramite personale medico-sanitario appositamente formato. Le persone positive al virus, ricoverate al nosocomio di Cailungo, saranno invece ammesse al voto – con una semplice richiesta, rivolta al Responsabile del Reparto - presso il Seggio Speciale dell'Ospedale. Il tutto seguendo precisi protocolli di sicurezza.

San Marino RTV coprirà la giornata con aggiornamenti sul web, una edizione flash del Tg alle 14, poi l'usuale edizione delle 19.30; mentre in serata, dalle 21.00, sarà trasmessa una speciale diretta - sul canale 73, in streaming web e su facebook – sui risultati del referendum.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: