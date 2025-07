LIFESTYLE Jannik Sinner, cosa mangia il Re di Wimbledon? La sua dieta punto per punto Dalle carote ai piatti della nonna, passando per il succo di cetriolini: l'alimentazione equilibrata (e senza ossessioni) del campione italiano

Jannik Sinner, cosa mangia il Re di Wimbledon? La sua dieta punto per punto.

Disciplina, talento e passione: questi sono i tre pilastri che hanno portato Jannik Sinner sul tetto del mondo, culminando con il trionfo a Wimbledon. Ma oltre agli allenamenti e al talento innato, c’è un altro ingrediente che giocherebbe un ruolo fondamentale nel suo successo: la sua dieta, raccontata in questi giorni da La Cucina Italiana. Quella che alcuni hanno già ribattezzato il “metodo Sinner” sarebbe un’alimentazione studiata su misura per un atleta d’élite. Semplice, bilanciata, senza ossessioni: eccola, punto per punto.

1. Carote a ogni cambio campo

Non è solo una moda: le carote sarebbero lo snack preferito di Sinner durante i match, tanto da consumarle regolarmente a ogni cambio campo, preferendole alle banane. Ricche di sali minerali e vitamina A, saziano e reintegrano ciò che si perde col sudore.

2. Sì agli integratori naturali

È diventato virale il momento in cui ha bevuto succo di cetriolini sottaceto agli Australian Open. Sinner non lo farebbe per moda, ma per reintegrare sodio e potassio in modo naturale, prevenendo i crampi nei momenti di sforzo massimo.

3. Una colazione da campione

Avena, frutta e miele nei giorni di gara; yogurt, frutta secca e pane integrale con marmellata negli altri. Il risultato? Energia costante e bilanciamento perfetto tra carboidrati, proteine e grassi buoni.

4. Pranzi e cene equilibrati

Niente segreti miracolosi: Sinner mangia come dovremmo fare tutti. Pasta o riso integrale per i carboidrati, carne bianca e pesce per le proteine, verdure sempre presenti (ma mai in eccesso, per evitare gonfiori). Il tutto calibrato sulle sue necessità da atleta.

5. Il comfort food? Quello di casa

Jannik avrebbe affermato che il piatto al quale non rinuncerebbe mai è la cotoletta della nonna Maria. Amante in generale dei sapori di casa, fra i piatti comfort nei giorni extra match comparirebbe anche la “padella dell’alpinista” con canederli avanzati, maiale e cavolo cappuccio, preparata dal padre Hanspeter – suo cuoco personale –.

6. Sgarri sì, ma con moderazione

Fra gli sgarri preferiti dal campione ci sarebbero pizza, sushi, fish and chips e dolci, che a Sinner piacerebbero tantissimo e che si concederebbe spesso. Fra i prediletti, quelli fatti in casa come biscotti e strudel della nonna e della mamma.

7. Niente rinunce

A differenza di altri colleghi, Jannik Sinner non ha eliminato glutine o zuccheri raffinati.

8. Mai cibi ultraprocessati

C’è però una regola ferrea: niente cibi ultraprocessati. Vietati merendine e bibite zuccherate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: