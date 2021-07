Jeff Bezos: concluso con successo il primo volo turistico nello spazio

Jeff Bezos: concluso con successo il primo volo turistico nello spazio.

È atterrato nel deserto texano la capsula New Shepard del miliardario Jeff Bezos, patron della compagnia privata Blue Origin e fondatore di Amazon. È partito oggi, martedì 20 luglio alle ore 15.15 e ha completato con successo il suo primo volo suborbitale con equipaggio portando a bordo Jeff Bezos, suo fratello Mark, l'82enne Wally Funk e il 18enne Oliver Daemen. Non è noto il costo dei biglietti, ma uno dei quattro posti era stato venduto all'asta per 28 milioni, ma il vincitore si è ritirato lasciando il posto a Daemen. Si tratta del primo volo commerciale con uomini a bordo per Blue Origin, che ha comunicato di avere altri clienti: "Abbiamo intenzione di fare altri due voli quest'anno e molti altri in futuro. Abbiamo già una lista di clienti interessati", ha dichiarato Ariane Cornell, direttore delle vendite dei voli di Blue Origin. Il volo, partito nel giorno del 52esimo anniversario dell'allunaggio dell'Apollo 11, segue di nove giorni quello di Richard Branson con la Virgin Galactic.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: