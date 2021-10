Jeremy Hunt: “sarebbe eccellente avere forti relazioni commerciali con San Marino” Visita ufficiale, in Repubblica, per uno dei big della politica britannica. Nel 2020, in piena pandemia, espresse in modo tangibile la sua vicinanza al Titano.

Parlamentare dal 2005; Jeremy Hunt ha poi ricoperto una serie di prestigiosi incarichi governativi, anche Ministro agli Esteri. Nel 2020 - quando il Titano stava affrontando la fase forse più critica, dell'emergenza sanitaria - condivise un messaggio del Console Bragagni, esprimendo solidarietà ai sammarinesi, e questo suscitò l'interesse di media ed organismi internazionali. La Repubblica non ha dimenticato; nel pomeriggio – a Palazzo – il conferimento, da parte del Segretario Beccari, dell'Onorificenza di Cavaliere Grand'Ufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Il Regno Unito – ha dichiarato Hunt - ha affrontato la propria crisi da Covid subito dopo San Marino; quindi – come voi – conosciamo quali sfide comporti una pandemia. “Ma è meraviglioso ora, per me, poter venire qui per la prima volta, e vedere che bel Paese sia San Marino; dopo che abbiamo cominciato ad uscire dall'ombra della pandemia”.

Di fronte alla Reggenza ha poi parlato dei punti in comune fra i due Paesi, come l'importanza del valore della Libertà; sottolineando come si possa collaborare, in ambito ONU, per la sua tutela. I Capi di Stato hanno ricordato come il gesto di Hunt abbia lasciato una “traccia profonda”. Il vero patrimonio di cui il Titano dispone – hanno rimarcato –, è l'”ampia rete di rapporti bilaterali e multilaterali”. A Palazzo anche i Segretari di Stato Righi e Lonfernini, ed alcuni consiglieri. L'intera udienza si è svolta in lingua inglese, in segno di amicizia ed ospitalità. In precedenza il Parlamentare del Regno Unito, recatosi a San Marino insieme alla famiglia, era stato accolto dal Segretario agli Esteri. Al colloquio hanno partecipato anche il Console Bragagni e l'Ambasciatore Silvia Marchetti. Fra i temi affrontati la risposta alla pandemia; e poi la Brexit, e l'attuale cammino del Titano verso l'UE. “La volontà in questo nuovo scenario è rafforzare le relazioni fra San Marino e il Regno Unito” – ha affermato Luca Beccari -; e questo anche grazie alla possibilità, ora, di raggiungere accordi o partnership in maniera diretta e bilaterale. “Sarebbe eccellente – ha dichiarato dal canto suo il Parlamentare britannico - avere forti relazioni commerciali con San Marino”; con la Brexit – ha spiegato – il Regno Unito sta sviluppando nuove relazioni commerciali con più forza ed energia soprattutto con i Paesi al di fuori dell'UE.

Nel servizio le interviste a Jeremy Hunt (Parlamentare UK) e Luca Beccari (Segretario di Stato Esteri)

