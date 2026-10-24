JESC 2026 JESC 2026, Violamarie incanta e San Marino ottiene uno storico quarto posto L'Armenia vince l'Eurovision Junior 2026 grazie a Naré con "Boo"

JESC 2026, Violamarie incanta e San Marino ottiene uno storico quarto posto.

È l’Armenia a conquistare il Junior Eurovision 2026. A trionfare sul palco di Malta è Naré, con “Boo!”, un brano energico e trascinante che conquista pubblico e giurie. Per la giovane artista è il coronamento di un percorso che la porta sul gradino più alto della competizione europea dedicata ai giovanissimi talenti.

Ma la festa è anche sammarinese. Violamarie firma una prestazione che entra nella storia: con il quarto posto, San Marino migliora di 5 posizioni il precedente record dello scorso anno, e centra il suo miglior risultato di sempre al Junior Eurovision. Seconda nel voto online con un altro record assoluto.

Con “Ruota panoramica” porta sul palco ritmo ed emozioni, con una metafora della vita che, tra alti e bassi, offre cambiamenti e nuove prospettive.

La giovane rappresentante del Titano convince e porta la Repubblica nella parte alta della classifica, in una finale che vede in gara sedici Paesi. Un risultato che premia anche il lavoro della delegazione e che dà nuova spinta alla presenza sammarinese nella competizione.

Da Malta, dunque, due storie da raccontare: il trionfo armeno e il salto in avanti di San Marino, che guarda già al futuro con un nuovo record da cui ripartire. E per Violamarie una serata che sarà difficile da dimenticare.

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