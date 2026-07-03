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Jump'in Robotica, trionfo sammarinese: vince il team Techno Giraffe

Tre studenti del Titano si aggiudicano la terza edizione della competizione dedicata alla robotica educativa, che ha coinvolto oltre trenta giovani tra i 12 e i 18 anni.

3 lug 2026
Jump'in Robotica, trionfo sammarinese: vince il team Techno Giraffe

Sono tre giovanissimi sammarinesi i vincitori della terza edizione di Jump'in Robotica, la competizione dedicata alla robotica educativa che si è svolta all'Auditorium Little Tony di Serravalle. A conquistare il primo posto è stato il team Techno Giraffe, formato da Cesare Renzi (Scuola Media Fonte dell'Ovo), Francesco De Simone e Nicolò Valentini (Scuola Media di San Marino), tutti classe 2013.

L'iniziativa ha coinvolto oltre 30 ragazze e ragazzi tra i 12 e i 18 anni, chiamati a progettare e programmare piccoli robot affrontando prove di logica e lavoro di squadra. L'evento è stato organizzato da Fattor Comune, Botika, Artù Onlus e Nobodies Studios, con il supporto di numerosi partner istituzionali e tecnologici. La manifestazione rientra nel progetto Jump'in, che durante tutto l'anno promuove attività nelle scuole per avvicinare gli studenti alle competenze tecnologiche e al mondo del lavoro.




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