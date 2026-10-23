JESC Junior Eurovision: comincia la festa alla vigilia della finale Questa sera le prove generali del Junior Eurovision. Sul palco 16 giovani artisti, tra cui Violamarie con Ruota panoramica per San Marino. Da mezzanotte aperto il televoto gratuito online su JESC.tv

Questa sera, 23 ottobre, alle 21 le prove generali del Junior Eurovision. Sul palco 16 giovani artisti, tra cui Violamarie con "Ruota Panoramica" per San Marino. Contestualmente voteranno le giurie nazionali, il cui giudizio peserà per il 50% sul risultato finale. Giurie composte da 3 adulti e 2 bambini. Voti assegnati come nel sistema tradizionale: 12 punti al cantante che è piaciuto di più, 10 al secondo e da 8 a 1 punto per le successive posizioni, fino alla decima.

Anche il pubblico potrà votare online dalla mezzanotte gratuitamente su JESC.tv, scegliendo tre Paesi. A differenza dei grandi, qui si potrà scegliere anche il proprio Paese. Il voto chiuderà prima della gara di domani e riaprirà poi durante la finale di domani sera, subito dopo l'ultima esibizione per 15 minuti. Si potrà dunque votare due volte.

In gara piccoli artisti tra i 9 e 14 anni: 9 femmine e 8 maschi con un duo irlandese. Domani Violamarie si esibirà per quinta nella finale. Con una voce di appena 11 anni San Marino torna allo Junior Eurovision dopo il miglior risultato della sua storia, noni con Martina CRV. E soprattutto terza nel voto online.

A Malta, questa volta, a rappresentare il Titano è Violamarie, nome d'arte di Viola Marie Ledda, milanese, classe 2015, pronta a raccogliere il testimone con "Ruota Panoramica", il brano scelto per questa nuova avventura europea. Il suo percorso comincia molto presto: canto, pianoforte, danza, teatro musicale, recitazione e doppiaggio.

Una formazione articolata, concorsi e programmi televisivi, fino a una presenza sui social che le ha permesso di raggiungere un pubblico molto ampio. Un'artista giovanissima, ma già abituata a muoversi fra linguaggi e generi diversi.

Per San Marino è la sesta partecipazione al Junior Eurovision, dopo il debutto del 2013 con Michele Perniola. Dopo una lunga pausa, il ritorno nel 2024 e, l'anno successivo, il salto nella top ten. Un risultato che oggi rappresenta un punto di partenza importante.

Ora l'obiettivo è vivere fino in fondo questa esperienza internazionale, portando sul palco non soltanto una canzone, ma anche il lavoro di un'intera delegazione, ma soprattutto la gioia di partecipare.

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