#JESC2026 Junior Eurovision: dietro le quinte dell’esibizione di Violamarie La giovane rappresentante di San Marino si esibirà per quinta questa sera. Un palco coloratissimo che rimanda alle tradizionali feste popolari di Malta

Su un palco coloratissimo che rimanda alle tradizionali feste popolari di Malta, c’è anche la nostra scenografia. Violamarie, rappresentante di San Marino al Junior Eurovision, si presenta in un’atmosfera sognante. Scalza, con un abito bianco leggero a veli e dettagli luminosi. È sola, senza ballerini, e accompagna la canzone con gesti delicati ed espressivi. Alle sue spalle, le luci passano dal buio a tonalità calde e luminose.

Dietro i pochi minuti di un’esibizione televisiva c’è un lavoro che comincia molto prima di salire sul palco. Per Violamarie, in gara con “Ruota Panoramica”, prove vocali, messa in scena, luci, regia e coordinamento della delegazione sono tasselli di un progetto costruito nei mesi per arrivare al pubblico internazionale.

Violamarie si esibirà per quinta questa sera. Sono 16 i Paesi in gara con i loro giovani artisti. San Marino arriva a Malta con un precedente importante. L’anno scorso il miglior risultato di sempre. Ora, a poche ore dalla gara, il lavoro si concentra sulla resa finale. Violamarie, 11 anni ma un bagaglio di esperienza e visibilità enorme, è pronta a vivere la festa eurovisiva assieme ai nuovi amici da tutta Europa, con l’obiettivo anche di arrivare con la sua performance a chi non la conosce e non parla italiano.

Nel video l’intervista a Ersin Parlak, direttore creativo San Marino Jesc





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