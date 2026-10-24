JESC 2026 Junior eurovision: ecco alcuni dei protagonisti dell'edizione 2026 Martin Green, direttore dell'Eurovision Song Contest: "Il concorso Junior a San Marino? Si tratta soprattutto di una decisione che prende il board dell'Ebu. Ma speriamo che tutti coloro che desiderano ospitarlo possano farlo"

"Questa è la 24esima edizione di Junior Eurovision - ricorda Martin Green, direttore dell'Eurovision Song Contest -. È un'ottima occasione per coinvolgere i giovani e il pubblico a casa. I piccoli artisti spesso cominciano qui le loro carriere nell'industria della musica: molti di loro poi diventano grandi star".

Se San Marino si ripropone per ospitare la prossima edizione del Junior Eurovision, ci scegliete? " È sempre possibile - risponde lui -. Si tratta soprattutto di una decisione che prende il board dell'Ebu. Ma speriamo che tutti coloro che desiderano ospitarlo possano farlo. Possiamo parlarne".

"Sono Beppe Caruana - si presenta il piccolo partecipante -, ho 11 anni, rappresento Malta con la mia canzone si chiama Blue bird. E' un brano che ti prende per la sua melodia e che ti fa provare tante emozioni diverse insieme. Violamarie è molto piacevole, la sua canzone è davvero davvero bella, è una delle mie preferite".

"Ciao, ho 13 anni e rappresento l'Albania - racconta Eslin Curti -. La mia canzone è un invito a non spendere troppo tempo di fronte a uno schermo. Bisogna vivere, parlare con gli amici e godersi i momenti e il mondo reale. Su Violamarie: prima di tutto la sua voce è meravigliosa, è una cantante davvero brava per la sua età e la canzone è così bella".

"Che cos'è l'amore? - spiega Matteo Trullu, rappresentante dell'Italia - parla un po' di come noi adolescenti e anche ragazzini viviamo le prime cotte, il primo amore oppure una passione, magari nel mio caso, verso la musica oppure verso lo sport. Conoscevo già Violamarie tramite i social, è una bravissima cantante e le farò un grandissimo 'in bocca al lupo'".





Nel video le interviste a Martin Green (direttore Eurovision Song Contest), Beppe Caruana (Malta), Eslin Kurti (Albania) e Matteo Trullu (Italia)



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