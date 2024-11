#JESC Junior Eurovision: niente da fare per le Idols SM, trionfa la Georgia nella 22ª edizione San Marino chiude all'ultimo posto; Italia decima

La Georgia conquista la vittoria nella 22ª edizione dello Junior Eurovision Song Contest, conclusosi a Madrid. Una performance impeccabile di Andria Putkaradze con il brano "To My Mom" ha regalato al Paese il primo posto. Niente da fare per San Marino, rappresentato dalle Idols SM con "Come noi", che nonostante l’entusiasmo e l’impegno, si posiziona ultimo nella classifica generale. Buon piazzamento per l’Italia, che chiude al decimo posto con una performance di Simone Grande con "Pigiama Party".

