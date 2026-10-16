JESC Junior Eurovision Song Contest: consegnata a Violamarie la bandiera di San Marino Violamarie si esibirà con il brano Ruota Panoramica, un pezzo bilingue, cantato in italiano e inglese, che affronta il tema della libertà, della spensieratezza e del coraggio. Da oggi è anche disponibile il video ufficiale

Si avvicina la 24° edizione dello Junior Eurovision Song Contest, in programma il 24 ottobre a Malta. Questa mattina la consegna ufficiale alla giovanissima rappresentante del Titano Violamarie della bandiera di San Marino. Un momento simbolico e significativo che segna l'avvio dell'ultima fase del percorso di avvicinamento all'importante appuntamento internazionale, che vedrà Violamarie portare i colori del Titano su uno dei palcoscenici musicali più seguiti Europa.

Dopo il prestigioso nono posto conquistato lo scorso anno San Marino RTV in stretta sinergia con la Segreteria di Stato per il Turismo e Media Evolution, confermano il proprio impegno nel progetto Junior Eurovision, investendo ancora una volta sui giovani talenti e sulla promozione internazionale del Paese; ma la parola d'ordine resta “divertimento”.

Violamarie si esibirà con il brano Ruota Panoramica, un pezzo bilingue, cantato in italiano e inglese, che affronta il tema della libertà, della spensieratezza e del coraggio. Da oggi è anche disponibile il video ufficiale.

Nel servizio le interviste a Violamarie, Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Denny Montesi (Capo Delegazione e Amministratore di Media Evolution)

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