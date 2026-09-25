JESC 2026 Junior Eurovision: svelato su YouTube il brano di Violamarie Per San Marino sarà la sesta partecipazione al Junior Eurovision e la terza consecutiva dal ritorno in gara nel 2024. La serata sarà trasmessa in diretta, sabato 24 ottobre, sul canale 550.

Junior Eurovision: svelato su YouTube il brano di Violamarie.

È stato svelato su YouTube “Ruota panoramica”, il brano con cui Violamarie rappresenterà San Marino alla 24esima edizione del Junior Eurovision Song Contest.

La giovanissima interprete, 11 anni, porterà sul palco internazionale una canzone firmata dagli autori e compositori Emilio Munda, Piero Romitelli e Denny Montesi. Il brano, cantato in italiano e inglese, mette al centro la voce e la personalità di Violamarie e rappresenta un nuovo passo nel percorso artistico della giovane cantante.

Per San Marino sarà la sesta partecipazione al Junior Eurovision e la terza consecutiva dal ritorno in gara nel 2024. Lo scorso anno Martina CRV, con “Beyond The Stars”, ha conquistato il nono posto, miglior risultato di sempre per la Repubblica nella competizione.

La finale del Junior Eurovision 2026 si terrà sabato 24 ottobre, alle 21, al Malta Fairs & Conventions Centre (MFCC) di Ta’ Qali, a Malta. Saranno 16 i Paesi in gara. La serata sarà trasmessa in diretta da San Marino RTV sul canale 550.





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