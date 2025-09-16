Katia Buchicchio

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025. La proclamazione è avvenuta ieri sera al PalaSavelli di Porto San Giorgio (FM). Ad incoronarla, in diretta in eurovisione su San Marino RTV, Rayplay e Media DAB, la patron del Concorso, Patrizia Mirigliani, e la presidente della giuria, Francesca Pascale.

La ragazza, già Miss Basilicata, era arrivata in finale insieme a Miss Umbria, Fanny Tardioli e a Miss Marche, Asia Campanelli. Buchicchio ha 18 anni, è alta 1.75 ed è originaria di Anzi in provincia di Potenza. È iscritta al primo anno di odontoiatria e protesi dentaria. Oltre a studiare, Miss Italia 2025 coltiva la passione per il ricamo e il cucito, un’arte che le è stata tramandata dalle nonne e dalle zie e che fa parte della cultura della terra da cui proviene.

Fidanzata con Michael, Katia ha dedicato la vittoria al padre Antonio, «è un po' il mio manager che mi ha accompagnato in tutte le selezioni a cui ho partecipato». Per il futuro ha detto: "Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo". La Basilicata si aggiudica la fascia per la prima volta nella storia del Concorso.

Le regioni che hanno collezionato il maggior numero di titoli fino a oggi sono il Lazio con 13 miss, la Lombardia e la Sicilia con 11 ragazze. Seguono il Veneto e la Toscana con 6, il Friuli, la Calabria e il Piemonte con 5, le Marche e la Campania con 4, l’Emilia-Romagna, la Liguria, la Sardegna, l’Umbria e il Trentino Alto Adige con 2, la Puglia e l’Abruzzo con una sola miss. Il titolo non è mai stato vinto da ragazze provenienti da Molise e Valle d’Aosta.

Sul palco, ad abbracciarla subito dopo la vittoria la mamma Rosanna, il papà Antonio e la sorella Lucrezia. "Katia è paziente e rispettosa, legata alle tradizioni, alla famiglia e alla sua terra. Caratterialmente caparbia e determinata, a volte un po’ ostinata, non si ferma di fronte alle difficoltà ma la sua forza è stata prendere questa esperienza come un gioco", ha detto la mamma.

Soddisfatta la patron Patrizia Mirigliani, che ha commentato: "Sono molto emozionata anche perché la Basilicata non aveva mai vinto il titolo, è una grande soddisfazione, sono felicissima ed è una vittoria di tutti noi assieme al ritorno in tv".



La finale di Miss Italia 2025 è stata presentata da Nunzia De Girolamo. La musica ha dato ritmo alla serata con ospiti di primo piano, come Gué, icona del rap italiano, insieme a Shablo, Tormento e Joshua, protagonisti a Sanremo 2025 con il brano “La mia parola”. Altro artista tanto atteso Rkomi. Presente anche un po' di Eurovision con Serhat e Senhit, che hanno rappresentato San Marino al concorso europeo negli anni scorsi.

Ospite della serata anche la Miss sammarinese, Alessia Selva.







