Killer dei cani: oggi la bonifica dell'intera area da parte dell'Ugraa.

Il Killer dei cani è tornato a colpire a San Marino. Almeno tre i cani vittime delle polpette avvelenate lasciate lungo il percorso di Montecerreto, cinque in tutto quelli avvelenati. Nel pomeriggio di ieri, dopo le segnalazioni fatte dai proprietari, forze dell'ordine, veterinari e volontari Apas hanno setacciato la zona trovando altri bocconi sospetti che ora saranno esaminati. L’APAS nel frattempo, per tutelare il più possibile i cani condotti al Parco, ha deciso di affiggere un avviso all’ingresso del Parco per segnalare la presenza di esche avvelenate lungo i percorsi. Oggi i tecnici Ugraa provvederanno alla bonifica dell'intera area. Le autorità di polizia invitano i cittadini a evitare le passeggiate con i cani nella zona di Montecerreto e a segnalare i bocconi sospetti, senza toccarli.





