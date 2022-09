SAN MARINO Kiwanis Club: la neopresidente lancia l'appello "Fateci conoscere le situazioni di disagio in territorio"

Da 14 anni sul Titano, Julija Mihailenko Della Balda è stata nominata presidente del Kiwanis Club service San Marino, succede a Mihaela Anghel. Il passaggio di consegne il 15 ottobre, in una serata al Grand Hotel des Bains di Riccione alla presenza di Salvatore Chianello, governatore del distretto Italia San Marino. Passaggio di consegne di presidenti e luogotenenti, con un impegno preciso da parte del nuovo vertice: lavorare attivamente per rispondere alle richieste che arrivano dal territorio. Per questo la presidente ha già incontrato esponenti del volontariato e invita a mettersi in contatto con il Kiwanis San marino, per sottoporre esigenze primarie e richieste di aiuto dalla comunità.

Sentiamo Julija Mihailenko Della Balda, presidente Kiwanis San Marino

