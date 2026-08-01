Kiwanis San Marino: due incubatrici per una speranza, grazie al Charity Gala

Il Kiwanis Club San Marino rinnova il proprio impegno a favore dell’infanzia più fragile con il Charity Gala “Una Culla, Una Speranza”. L’iniziativa, al Riviera Golf Restort di San Giovanni in Marignano, ha avuto l’obiettivo di raccogliere fondi per il progetto internazionale promosso insieme a Unicef Italia, destinato a garantire cure, assistenza sanitaria e strumenti essenziali ai neonati e alle loro mamme - come le incubatrici - nelle aree più vulnerabili del mondo. Una serata che unisce solidarietà e partecipazione, ricordando come ogni contributo possa trasformarsi in un aiuto concreto e in una nuova opportunità di vita per tanti bambini.

"San Marino è riuscito a fare la differenza - commenta Mihaela Anghel, presidente del Kiwanis Club San Marino - attraverso una raccolta fondi molto importante per comprare queste incubatrici che servono per i bimbi meno fortunati nei Paesi dove c'è tanta povertà e le possibilità di vita sono veramente molto ridotte. In anticipo abbiamo avuto già una donazione importantissima, con l'acquisto di una prima incubatrice, del valore di 1800 euro, da parte di una nostra socia del club, Cinzia Cola. Grazie alla raccolta fondi durante la serata ne acquisteremo poi una seconda. Posso dire che nel nostro piccolo abbiamo donato un po' di speranza".

"Il nostro motto è 'Serving the children of the world' - ricorda Biancamaria Toccagni, storica associata e già presidente del Kiwanis Club San Marino - che vuol dire 'servire i bambini del mondo' ed è questo il nostro scopo primario. Non è il nostro primo progetto: tempo fa abbiamo fornito a chi ne aveva bisogno il vaccino materno neonatale contro il tetano. San Marino contribuì con una cifra molto importante".





Nel video le interviste a Mihaela Anghel (presidente del Kiwanis Club San Marino) e Biancamaria Toccagni (Kiwanis Club San Marino)

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