Kursaal gremito per il convegno sulle sale operatorie. Tema centrale le nuove tecnologie

Kursaal gremito e specialisti da tutta Italia per l’ultima giornata del convegno sammarinese dedicato alla medicina e a tutto ciò che riguarda l’ambiente delle sale operatorie. Un’iniziativa per far incontrare le diverse competenze in ambito chirurgico, garantendo un costante aggiornamento ad ognuno dei partecipanti, divisi tra medici e infermieri.

"La formazione è alla base della nostra professione – ha spiegato l’organizzatrice della manifestazione Cristina Dominici - In questo convegno medici e infermieri si incontrano per promuovere una conoscenza che vada di pari passo perché la nostra attività giornaliera è sempre combinata”.

Tema centrale di questa edizione, la 12esima organizzata sul Titano, sono state le tecnologie da portare all’interno delle sale operatorie. Tra queste non è mancata l’intelligenza artificiale che inizia ad affacciarsi nel mondo medico. L’obiettivo finale è arrivare a una diminuzione del numero dei ricoveri e aiutare i pazienti a ritornare il più rapidamente possibile alla loro vita quotidiana.

Nella relazione della Dottoressa Maria Mongardi invece le tecnologie sono state associate al tema dei rischi infettivi, ancora oggi uno dei più delicati quando si parla di sanità. "Purtroppo negli ambienti ospedalieri abbiamo microrganismi che hanno sviluppato una resistenza agli antibiotici – ha detto la presidente di ANIPIO - La cosa importante è quindi dotarsi di buone misure di prevenzione contro un rischio che può coinvolgere anche gli interventi chirurgici".

Nel servizio le interviste a Cristina Dominici (Coordinatore Infermieristico) e Maria Mongardi (Presidente ANIPIO, Società Scientifica Nazionale Infermieri Specialisti del Rischio Infettivo).

