Kursaal pronto ad ospitare l'atteso evento UNECE

Al Kursaal tutto è pronto per ospitare, da domani mattina fino al 6 ottobre, l'83esima sessione del Comitato sullo Sviluppo Urbano, l'Edilizia Abitativa e la Gestione del Territorio della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). 280 le persone registrate, tra delegazioni governative, architetti, urbanisti ed esperti di settore. Obiettivo dell'evento: sostenere lo scambio di esperienze e le buone pratiche a livello regionale per promuovere alloggi accessibili, adeguati e neutrali dal punto di vista climatico.

Tra i momenti più attesi la firma della Dichiarazione di San Marino, che sancisce proprio l'impegno a garantire abitazioni, infrastrutture urbane e città sostenibili, sicure, salubri e socialmente inclusive. Primo firmatario sarà Lord Norman Foster, tra i più famosi architetti al mondo. In serata, intanto, proprio per condividere i contenuti della Conferenza Unece, si terrà il bilaterale fra il Segretario al Territorio Stefano Canti e l'omologo Ministro di Andorra Victor Filloy Franco.

