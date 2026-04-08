L'1, 2 e 3 maggio torna a San Marino la Fiera Agricola

Dal 1 al 3 maggio 2026 torna la Fiera Agricola di San Marino, giunta alla 21^ edizione. L'appuntamento che celebra il comparto agrario sammarinese si terrà come di consueto a Montecchio, nei pressi di Casa Fabrica, ed è organizzato dal Consorzio Terra di San Marino con il supporto di Ugraa e della Segreteria di Stato per il Territorio.

Supporto anche economico, con uno stanziamento di 48mila euro ufficializzato nella seduta del 10 marzo scorso. Nell'approvare il contributo, il governo ricorda che la manifestazione "riunisce produttori, aziende ed esperti del settore agricolo, attirando un folto pubblico interessato al territorio rurale" della Repubblica. Inoltre l'evento avrà un "ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo dell'agricoltura, fornire opportunità di networking e informare il pubblico sugli ultimi indirizzi e le innovazioni nel settore agricolo sammarinese".

Il Congresso di Stato sottolinea anche che l'evento "contribuirà a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dell'agricoltura nell'economia, attraverso esposizioni, dimostrazioni e attività interattive", evidenziando il ruolo della filiera agroalimentare "attraverso pratiche sostenibili e biologiche".

Obiettivo degli organizzatori è ricordare l'importanza dell'agricoltura a livello culturale e sociale, data l'importanza del contatto con la natura e le radici agricole della comunità sammarinese.



Come da tradizione sono previsti anche stand gastronomici, mostre di trattori e tante attività che verranno presentate nel dettaglio nelle prossime settimane.











