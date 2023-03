INFORMAZIONE L'11 marzo a San Marino il convegno 'Giornalisti liberi di informare' Il Portavoce del Consiglio d'Europa e il CEO di Thomson Reuters Foundation tra i relatori

L'11 marzo a San Marino il convegno 'Giornalisti liberi di informare'.

"Giornalisti liberi di informare - L’analisi delle Best Practice del Consiglio d'Europa e l'esperienza delle tutele dei giornalisti della Thomson Reuters Foundation ai cronisti perseguitati e limitati nella loro azione" è il titolo della conferenza organizzata dall'Autorità Garante per l'Informazione per la mattina di sabato, 11 marzo. Appuntamento alle 9 presso l'Aula del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Università di San Marino (WTC, Via Consiglio dei Sessanta, 99 – Dogana).

L'evento si concentra sul "tema caldo" della libertà di informazione e sarà arricchito dalle relazioni di due ospiti di particolare rilievo: il Portavoce del Segretario generale del Consiglio d'Europa, Giuseppe Zaffuto, ed il CEO della Thomson Reuters Foundation, Antonio Zappulla.

In agenda anche gli interventi del Segretario di Stato con delega all'Informazione, Teodoro Lonfernini, del presidente dell'Autorità Garante per l'Informazione, Francesco Bongarrà, e del presidente della Consulta per l'Informazione, Roberto Chiesa.

