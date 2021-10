L'Aass festeggia 40 anni di attività: la storia nel nuovo libro di Verter Casali

L'Azienda dei Servizi celebra i 40 anni di attività con la presentazione al pubblico di un nuovo libro dello storico Verter Casali. Le creazione dell'Aass è avvenuta con la legge 88 del novembre 1980, con l'obiettivo di creare un'impresa che operasse in settori di servizio in crescita, con il massimo delle economie di scala e la possibile unificazione delle strutture produttive. Ci fu poi un accordo sindacale e iniziò ad operare l'impresa pubblica, che oggi fornisce da acqua, luce e gas al trasporto, dall'igiene urbana fino ai servizi tecnologici. Nel libro di Casali riferimenti a partire da metà Ottocento, con spiegazioni su come San Marino affrontò questioni come l'illuminazione pubblica, il controllo delle acque e la pulizia delle strade. Volume già presentato alle Reggenza lo scorso settembre. Alla serata anche il segretario ai Rapporti con l'Aass Teodoro Lonfernini.